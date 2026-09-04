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04.09.2026 12:29:00

Ypsomed Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Ypsomed

Ypsomed Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Ypsomed

Die Aktie von Ypsomed gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 398,00 CHF.

Ypsomed
395.86 CHF -3.40%
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Um 12:28 Uhr fiel die Ypsomed-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 398,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'218 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Ypsomed-Aktie bis auf 396,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 405,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'834 Ypsomed-Aktien.

Am 19.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 419,50 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,40 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Mit einem Kursverlust von 34,55 Prozent würde die Ypsomed-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,11 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,11 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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