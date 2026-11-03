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03.11.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Ypsomed. Zuletzt ging es für die Ypsomed-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 401,00 CHF.
Der Ypsomed-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 401,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'815 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Ypsomed-Aktie bis auf 398,00 CHF ein. Mit einem Wert von 398,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 305 Aktien.
Am 19.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 418,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 4,24 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 35,04 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,40 CHF.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ypsomed-Aktie in Höhe von 13,09 CHF im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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