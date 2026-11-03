Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Der Ypsomed-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 401,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'815 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Ypsomed-Aktie bis auf 398,00 CHF ein. Mit einem Wert von 398,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 305 Aktien.

Am 19.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 418,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 4,24 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 35,04 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,40 CHF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ypsomed-Aktie in Höhe von 13,09 CHF im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie fester: Partnerschaft mit Smartpatient

Ypsomed-Aktie tiefer: Zusammenarbeit mit Ten23 Health bei YpsoDose ausgebaut

Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet