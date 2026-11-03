Ypsomed Aktie News: Anleger schicken Ypsomed am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 400,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'835 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Ypsomed-Aktie bis auf 398,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 398,00 CHF. Zuletzt wechselten 1'039 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 418,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ypsomed-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 4,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 13,09 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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