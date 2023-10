Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag tiefer

Die Ypsomed-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 256,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'188 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Ypsomed-Aktie bei 255,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 258,00 CHF. Zuletzt wechselten 2'376 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 142,40 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,38 Prozent.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Ypsomed am 07.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Ypsomed.

Redaktion finanzen.ch