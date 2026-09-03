Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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03.09.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag freundlich
Die Aktie von Ypsomed zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 413,00 CHF zu.
Um 09:28 Uhr stieg die Ypsomed-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 413,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'172 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Ypsomed-Aktie bei 415,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 410,20 CHF. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 944 Stück gehandelt.
Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 419,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 1,57 Prozent zulegen. Am 02.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 58,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,11 CHF ausgeschüttet werden.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 13,11 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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