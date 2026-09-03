Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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03.09.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 410,00 CHF nach.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 410,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'195 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Ypsomed-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 406,40 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 410,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'253 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 419,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,32 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 57,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,11 CHF aus.
In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,11 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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