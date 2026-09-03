Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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03.09.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 411,80 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Ypsomed-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 411,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'193 Punkten tendiert. Der Kurs der Ypsomed-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 415,00 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 410,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'129 Ypsomed-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 419,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 02.03.2026 auf bis zu 260,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,74 Prozent würde die Ypsomed-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 4,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,11 CHF je Ypsomed-Aktie.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ypsomed ein EPS in Höhe von 13,11 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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