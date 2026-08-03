Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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03.08.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagnachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Der Ypsomed-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 384,60 CHF.
Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 384,60 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'223 Punkten realisiert. Bei 381,40 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 386,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'235 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 419,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 8,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 260,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,27 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,33 CHF.
Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 13,21 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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