Ypsomed Aktie News: Ypsomed zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 399,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'839 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Ypsomed-Aktie bis auf 401,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 392,40 CHF. Zuletzt wechselten 2'344 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2026 auf bis zu 418,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 4,55 Prozent wieder erreichen. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.

Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,40 CHF ausgeschüttet werden.

In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,09 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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