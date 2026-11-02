Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Mittag

Die Ypsomed-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 397,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'825 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Ypsomed-Aktie bei 398,60 CHF. Bei 392,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 1'090 Stück.

Bei einem Wert von 418,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.

Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,40 CHF ausgeschüttet werden.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 13,09 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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