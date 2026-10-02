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02.10.2026 09:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Freitagvormittag mit Verlusten

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Freitagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Ypsomed gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 357,20 CHF ab.

Ypsomed
356.88 CHF -1.64%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Ypsomed gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 357,20 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'342 Punkten steht. Bei 357,20 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 362,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 172 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Bei 418,00 CHF markierte der Titel am 19.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 37,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,23 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 13,09 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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