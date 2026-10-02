Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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02.10.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Ypsomed
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 360,40 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 360,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'438 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 357,20 CHF ab. Bei 362,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 1'279 Aktien.
Am 19.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 418,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 260,50 CHF am 02.03.2026. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 38,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,23 CHF.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 13,09 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Ypsomed am 02.10.2026
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