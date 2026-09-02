Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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02.09.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag mit angezogener Handbremse
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Ypsomed. Im SIX SX-Handel kam die Ypsomed-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 406,00 CHF.
Bei der Ypsomed-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 406,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'145 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Ypsomed-Aktie bei 406,00 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Ypsomed-Aktie bei 403,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 406,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 286 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Bei 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,20 CHF.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 13,19 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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