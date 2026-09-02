Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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02.09.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochnachmittag gefragt
Die Aktie von Ypsomed gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Ypsomed konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 409,60 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 409,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'153 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Ypsomed-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 414,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 406,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'022 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 419,50 CHF an. Mit einem Zuwachs von 2,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 36,40 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,20 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,19 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Ypsomed am 02.09.2026
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