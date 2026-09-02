Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag stärker

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 409,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'091 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Ypsomed-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 414,00 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 406,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'760 Ypsomed-Aktien.

Bei 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,20 CHF belaufen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 13,19 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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