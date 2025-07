Ypsomed Aktie News: Ypsomed büsst am Mittwochnachmittag ein

Der Ypsomed-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 416,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 16'608 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Ypsomed-Aktie bis auf 414,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 423,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'488 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 439,00 CHF. Gewinne von 5,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 261,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 37,26 Prozent würde die Ypsomed-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,83 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie fällt ins Minus: Chinesischer Konzern setzt auf Autoinjektoren von Ypsomed

Ypsomed-Aktie in Grün: Ypsomed eröffnet Produktionsstätte in China nahe Shanghai

Ypsomed-Aktie zieht an: Mylife Loop-System mit Glukose-Keton-Sensor erweitert