Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag nahe Nulllinie

Die Ypsomed-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 365,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'456 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ypsomed-Aktie bisher bei 366,00 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Ypsomed-Aktie bis auf 364,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 365,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 104 Ypsomed-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 418,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 40,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,23 CHF aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 13,09 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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