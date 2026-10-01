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01.10.2026 16:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Nachmittag schwächer

Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 361,60 CHF.

Ypsomed
357.25 CHF -1.53%
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Die Ypsomed-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 361,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'393 Punkten steht. Im Tief verlor die Ypsomed-Aktie bis auf 356,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 365,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'615 Ypsomed-Aktien.

Am 19.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 418,00 CHF an. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 15,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 02.03.2026 auf bis zu 260,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 27,96 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,23 CHF aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ypsomed-Aktie in Höhe von 13,09 CHF im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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