Ypsomed Aktie News: Ypsomed fällt am Donnerstagmittag

Die Ypsomed-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 362,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'385 Punkten steht. Der Kurs der Ypsomed-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 356,00 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 365,20 CHF. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 1'926 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2026 bei 418,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 15,21 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2026 Kursverluste bis auf 260,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.

Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,23 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 13,09 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie tiefer: Zusammenarbeit mit Ten23 Health bei YpsoDose ausgebaut

Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet

Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen