Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.10.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed fällt am Donnerstagmittag
Die Aktie von Ypsomed gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 362,80 CHF.
Die Ypsomed-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 362,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'385 Punkten steht. Der Kurs der Ypsomed-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 356,00 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 365,20 CHF. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 1'926 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2026 bei 418,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 15,21 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2026 Kursverluste bis auf 260,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.
Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,23 CHF aus.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 13,09 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie tiefer: Zusammenarbeit mit Ten23 Health bei YpsoDose ausgebaut
Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet
Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
01.10.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed fällt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
01.10.26
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Ypsomed-Aktie tiefer: Zusammenarbeit mit Ten23 Health bei YpsoDose ausgebaut (AWP)
|
24.09.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.09.26
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Handel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu Ypsomed AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Ypsomed am 01.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich stabil -- SMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Der US-Leitindex bewegte sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.