Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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01.09.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed schiebt sich am Dienstagvormittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Ypsomed. Zuletzt sprang die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 401,80 CHF zu.
Um 09:28 Uhr sprang die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 401,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'152 Punkten notiert. Der Kurs der Ypsomed-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 403,00 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 400,00 CHF. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 2'368 Aktien.
Bei 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,41 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 02.03.2026 auf bis zu 260,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,27 CHF ausgeschüttet werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ypsomed-Aktie in Höhe von 13,26 CHF im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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