Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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01.09.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Ypsomed zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 403,60 CHF nach oben.
Das Papier von Ypsomed konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 403,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'129 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Ypsomed-Aktie bei 405,00 CHF. Bei 400,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 8'165 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Bei 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 3,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 35,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,27 CHF aus.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,26 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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