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01.09.2026 12:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Dienstagmittag fester

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Dienstagmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Ypsomed. Zuletzt ging es für das Ypsomed-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 401,80 CHF.

Ypsomed
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Ypsomed zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 401,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'026 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 404,60 CHF erreichte die Ypsomed-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 400,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'087 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 419,50 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 4,41 Prozent zulegen. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 54,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,27 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 13,26 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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