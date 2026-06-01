Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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01.06.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagvormittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Ypsomed gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 349,40 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Ypsomed-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 349,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'056 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie sank bis auf 347,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 349,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 879 Ypsomed-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 30.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 441,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,36 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,44 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,27 CHF.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,13 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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