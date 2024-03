Ypsomed Aktie News: Anleger greifen bei Ypsomed am Freitagnachmittag zu

Im SIX SX-Handel gewannen die Ypsomed-Papiere um 04:28 Uhr 0,1 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 14'909 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Ypsomed-Aktie bis auf 367,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 365,00 CHF. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'696 Stück gehandelt.

Am 26.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 373,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 178,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.

Nachdem Ypsomed seine Aktionäre 2023 mit 1,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,85 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 22.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Ypsomed möglicherweise am 21.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2024 5,65 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch