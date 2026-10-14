Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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14.10.2026 09:32:37
Ypsomed-Aktie fester: Partnerschaft mit Smartpatient
Der Medizintechnikkonzern Ypsomed geht eine Partnerschaft mit dem deutschen Unternehmen Smartpatient ein.
Konkret soll die SmartPilot-Technologie von Ypsomed, die den YpsoMate-Autoinjektor digital vernetzt, in die Patientenplattform MyTherapy von Smartpatient integriert werden, wie das Medizinaltechnik-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit sollen Daten zur Verabreichung von Medikamenten automatisch erfasst und für die weitere Betreuung von Patienten mit chronischen Erkrankungen genutzt werden können.
Die Lösung soll Pharmaunternehmen ermöglichen, Injektionsdaten in bestehende digitale Patientenprogramme einzubinden. Erste gemeinsame Anwendungen befänden sich bereits in der Entwicklung. Angaben zu finanziellen Details der Partnerschaft machten die Unternehmen nicht.An der SIX geht es für die Ypsomed-Aktie zeitweise 1,68 Prozent nach oben auf 362,60 Franken.
yz/hr
Burgdorf (awp)
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