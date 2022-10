Ypsomed-Aktie dreht in die Verlustzone: Ypsomed verkauft DiaExpert in die Niederlande

Käufer der Fach- und Versandhändlerin für Diabetiker mit Fokus auf Insulinpumpen ist die niederländische Mediq. Ypsomed will sich künftig noch stärker auf die Herstellung und den Vertrieb konzentrieren.

AAngaben zum Verkaufspreis machte Ypsomed in der Mitteilung vom Freitag zwar nicht, durch den Verkauf werde aber ein einmaliger Gewinn im tiefen zweistelligen Millionenbereich auf EBIT-Stufe erwartet. Der Abschluss der Transaktion soll im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 erfolgen. Zudem soll ein entsprechender Anteil des Veräusserungserfolgs als zusätzlicher Dividendenbeitrag zur Ausschüttung vorgeschlagen werden.

Für das Segment Diabetes Care gebe es durch den Verkauf entsprechende Auswirkungen auf den Umsatz und das Betriebsergebnis. So erwartet Ypsomed für das erste Halbjahr 2022/23 einen Effekt beim Nettoerlös von 38 Millionen Franken und für das Betriebsergebnis von 3 Millionen. Weitere Informationen will das Unternehmen mit den Halbjahreszahlen am 16. November bekannt geben.

Für die Yypsomed-Aktie ging es an der SIX am Freitag zunächst hoch, mittlerweile sind die Gewinne jedoch wieder verschwunden und das Papier zeigt sich zeitweise 0,50 Prozent tiefer bei 158,80 Franken.

dm/jb

Burgdorf (awp)