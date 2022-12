Ypsomed-Aktie bricht zweistellig ein: Partner für US-Lancierung der Ypsopump springt ab

Nun müssen die Burgdorfer nach einem neuen Partner suchen.

Eli Lilly habe vor, das Projekt mit Ypsomed für den Eintritt in den US-Insulinpumpenmarkt bis 2026 einzustellen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der US-Konzern fokussiere sich auf sein Medikamentenportfolio und stelle daher seine Ambitionen für den Einstieg ins Insulinpumpengeschäft ein.

Eli Lilly hätte für die noch nicht zugelassene "Ypsopump" zum Türöffner im US-Markt werden sollen. Das hatten die beiden Partner vor rund zwei Jahren angekündigt. Doch nun kommt alles anders. Ypsomed sucht jetzt nach neuen Partnern und führt den Angaben zufolge Gespräche mit "anderen interessierten Parteien".

Entwicklungskosten abschreiben

Denn es sei weiterhin geplant, die eigens entwickelte Insulinpumpe an den US-amerikanischen Markt zu bringen, erklärte Ypsomed. Das Unternehmen will dazu wie vorgesehen in der zweiten Jahreshälfte 2023 die Zulassungsunterlagen bei der Gesundheitsbehörde FDA einreichen. Die Pumpe sei "sehr attraktiv" für den US-Markt, ist man nach wie vor überzeugt.

Allerdings hat der Rückzug von Eli Lilly auch finanzielle Folgen: Ypsomed muss im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 möglicherweise Entwicklungskosten im einstelligen Millionenbereich abschreiben. An den Prognosen für das Geschäftsjahr 2023/24 hält Ypsomed derweil fest: Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT soll 90 Millionen Franken erreichen.

So reagiert die Ypsomed-Aktie

Die Aktien des Medizintechnikunternehmens Ypsomed verbuchen am Freitag deutliche Abschläge. Die Burgdorfer mussten überraschend den Rückzug des US-Partners Eli Lilly im Insulinpumpengeschäft vermelden. Eli Lilly hätte nach erfolgreicher Zulassung die "Ypsopump" im wichtigen US-Markt vermarkten und verkaufen sollen. Nun muss Ypsomed einen neuen Partner finden.

Zeitweise verlieren Ypsomed an der Schweizer Börse deutliche 12,10 Prozent auf 175,80 Franken, dies nachdem die Titel in den vergangenen Monaten kräftig zugelegt hatten. Mitte Juni hatten die Papiere lediglich um die 130 Franken gekostet. Der Gesamtmarkt fallt zum Berichtszeitpunkt gemessen am breiten SPI um 0,1 Prozent leicht zurück.

Die News um den Ausstieg von Eli Lilly aus dem Vermarktungsvertrag für die "Ypsopump" in den USA sei klar negativ zu sehen, schreibt Daniel Buchta von der ZKB. Würden die für die kommenden Jahren im Rahmen der US-Partnerschaft von ihm erwarteten Umsätze aus dem Bewertungsmodell gestrichen, dann würde sich ein deutlicher Bewertungsabschlag um die 40 Franken ergeben.

Buchta zeigt sich aber zugleich zuversichtlich, dass es Ypsomed schaffen wird, einen neuen Partner für die Vermarktung der "Ypsopump" im grössten Insulinmarkt der Welt zu gewinnen. Als möglichen neuen Partner sieht er den Abbott-Konzern, mit dem Ypsomed bereits in Europa eine Partnerschaft für Sensor-Systeme zur automatisierten Insulinabgabe unterhält.

Die Suche nach einem guten, neuen Partner sei allerdings kein einfaches Unterfangen, warnt Vontobel-Analystin Sibylle Bischofberger in ihrem im Kommentar. Schliesslich sei Eli Lilly ein wichtiger Player am US-Insulinmarkt und wäre zur Vermarktung der Pumpe ein starker Partner gewesen.

Nach wie vor ist Vieles betreffend der Zukunft der "Ypsopump" unklar. Das hält Sibylle Bischofberger vorerst davor ab, Anpassungen in ihrem Bewertungsmodell vorzunehmen. Es sei etwa nicht klar, ob es beim heute angekündigten Abschreiber in einstelliger Millionenhöhe bleibe oder ob der Einmaleffekt höher ausfalle.

mk/ra

Burgdorf (awp)