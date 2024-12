Ypsomed-Aktie bricht nach Enttäuschung bei Novo Nordisk zweistellig ein

Zeitweise stehen die Aktien von Ypsomed mit 10,58 Prozent im Minus auf 323,25 Franken. Zwischenzeitlich waren sie sogar um mehr als 27 Prozent eingebrochen, erholten sich dann aber wieder etwas vom Schock. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI notiert derweil etwas über 1 Prozent im Minus.

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat mit jüngsten Forschungsdaten zu seinem Schlankmacher und Hoffnungsträger Cagrisema bei den Analysten enttäuscht. Zwar habe das Mittel in einer Studie das primäre Ziel erreicht und zu einem Gewichtsverlust von 22,7 Prozent bei den Patienten geführt. Investoren an der Börse hatten sich allerdings mehr versprochen, dann Novo Nordisk hatte einen Gewichtsverlust von über 25 Prozent in Aussicht gestellt. In Folge brachen die die letzten Jahre stark gehypten Papiere von Novo Nordisk auch um rund 20 Prozent ein.

Unter Druck stehen auch Polypeptide (-4,6%) und Bachem (-5,3%). Beide sind auch im Geschäft mit den Schlankmacherspritzen aktiv. Dies jedoch nicht nur bei Novo Nordisk, sondern auch noch bei anderen Anbietern, was die Verluste zunächst eingrenzt.

cg/pre

Zürich (awp)