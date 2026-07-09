Ypsomed-Aktie: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen

Das Unternehmen habe im ersten Quartal 14 neue Kundenprojekte gewonnen und damit den bisherigen Quartalsdurchschnitt übertroffen, sagte Firmenchef Simon Michel am Donnerstag in einem online verfügbaren Update.

Die Nachfrage wird laut Michel vor allem durch grossvolumige Autoinjektoren, Biosimilar-Produktlancierungen und neue Therapiebereiche wie Infektionskrankheiten angetrieben. Auch beim Ausbau der Produktionskapazitäten schreite die Herstellerin von Injektions- und Infusionssystemen planmässig voran.

So werde in Solothurn die erste Hochkapazitätslinie für Ypsomed in Betrieb genommen. Und in Schwerin habe das Unternehmen ein vollautomatisches Hochregallager fertiggestellt.

Burgdorf (awp)