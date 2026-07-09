Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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09.07.2026 07:50:00
Ypsomed-Aktie: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen
Ypsomed ist gemäss eigenen Angaben erfolgreich ins Geschäftsjahr 2026/27 gestartet.
Die Nachfrage wird laut Michel vor allem durch grossvolumige Autoinjektoren, Biosimilar-Produktlancierungen und neue Therapiebereiche wie Infektionskrankheiten angetrieben. Auch beim Ausbau der Produktionskapazitäten schreite die Herstellerin von Injektions- und Infusionssystemen planmässig voran.
So werde in Solothurn die erste Hochkapazitätslinie für Ypsomed in Betrieb genommen. Und in Schwerin habe das Unternehmen ein vollautomatisches Hochregallager fertiggestellt.
Burgdorf (awp)
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