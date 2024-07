Youngtimers will C Capital übernehmen

Nach Abschluss der Transaktikon soll die Beteiligungsgesellschaft unter dem Namen C Capital AG mit Sitz in der Schweiz agieren.

In einem ersten Schritt soll die C Capital Acquisition Corp zu 100 Prozent übernommen werden. Der Verwaltungsrat habe einen entsprechenden Beschluss gefasst und empfiehlt zu Handen einer ausserordentlichen Generalversammlung den Aktionären, diesem Plan zuzustimmen, teilte Youngtimers am Montag mit.

Zur C Capital Acquisition Corp gehören auch 100 Prozent des Investmentgeschäfts von C Capital in Hong Kong. Wird die Transaktion von den Aktionären und den Behörden gutgeheissen, soll das neue Unternehmen in C Capital AG umbenannt werden. Ebenfalls Teil der neuen Firma wären 100 Prozent an der Jakota Index Portfolios Inc. Diese wiederum ist spezialisiert auf Investments in Japan, Korea und Taiwan (deshalb Jakota).

Das neue Unternehmen hätte den Hauptsitz in der Schweiz und wäre spezialisiert auf Investments im Private Equity Bereich sowie in börsenkotierte kleinere und mittlere Unternehmen in besser entwickelten asiatischen Ländern sowie vereinzelt auch in Europa. C Capital will letztlich europäischen Investoren Investitionen in asiatische Märkte näher bringen.

Finanzielle Angaben zur Transaktion werden in der Mitteilung keine gemacht. Die Transaktion steht indes noch unter dem Vorbehalt verschiedener Bedingungen, unter anderem der Zustimmung durch die Regulierungsbehörden. Weitere Details dazu sowie auch das Datum der ausserordentlichen GV sollen noch vor Ende Juli bekanntgegeben werden.

