Youngtimers veröffentlich Halbjahresabschluss 2022 erst Ende November

Zürich (awp) - Die an der Schweizer Börse SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Youngtimers verschiebt einmal mehr die Veröffentlichung eines Zwischenbericht. Das Ergebnis des ersten Semester 2022 werde am 30. November publiziert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Grund dafür sei die verspätete Publikation der Jahreszahlen 2021 Ende Juli. Die Vorbereitung des Halbjahresabschlusses sei deshalb mit einem zeitlichen Rückstand aufgenommen worden. Ausserdem müsse die kürzlich akquirierte Garage Italia Finance Sarl Luxembourg zuerst konsolidiert werden.

Die SIX Exchange Regulation AG habe die beantragte Verschiebung des Halbjahresberichts bewilligt.

Bereits die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2021 wurde mehrmals verschoben. Grund dafür war ein möglicher Wertberichtigungsbedarf auf Beteiligungen, der sich aufgrund der aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten ergeben hatte.

cf/