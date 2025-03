Youngtimers verkauft eigene Aktien in Höhe von 3 Mio Dollar an DL Holdings

Basel (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Youngtimers hat eigene Aktien in Höhe von 3 Mio Dollar an die DL Holdings Group verkauft. Damit habe man den Finanzdienstleister aus Hongkong als strategischen Aktionär gewonnen, teilte die Schweizer Firma am Samstagabend in einem Communiqué mit.

Die Aktienplatzierung sei durch den Verkauf von Treasury-Aktien der Youngtimers AG zum Marktpreis erfolgt. Damit sei die eigene Kapitalpositionen gestärkt worden, hiess es weiter. Diese Aktienplatzierung werde die nächste Wachstumsphase von Youngtimers vorantreiben.

Mit DL Holdings erhalte Youngtimers einen Besseren Zugang zu einem globalen Netzwerk von Investoren und Kunden, erklärte Youngtimers-Chef Ben Cheng. Die Zusammenarbeit werde sich auf die Kundenexpansion konzentrieren. Dabei würden Youngtimers und DL Holdings ihre Kräfte bündeln, um einem globalen Netzwerk von vermögenden Privatpersonen und Family Offices Anlagemöglichkeiten anzubieten.

Zudem unterstütze DL Holdings Youngtimers bei der Strukturierung und dem Vertrieb von Investmentfonds. Darüber hinaus wollen beide Unternehmen Co-Investitionsmöglichkeiten nutzen, wie es weiter hiess.