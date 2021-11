Youngtimers übernehmen Anteil an Pininfarina nun doch nicht

Die Gegenpartei übe ihr Recht, eine Beteiligung in Höhe von bis zu 9,03 Prozent an Youngtimers zu verkaufen, nicht aus, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

Der Deal war im September angekündigt worden. Schon damals hatte es geheissen, dass das Geschäft davon abhänge, ob die Gegenpartei zu einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt im Besitz der Aktien sei.

Basel (awp)