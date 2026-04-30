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30.04.2026 23:21:36

Youngtimers schreibt 2025 weiterhin Verlust

Youngtimers
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Zürich (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Youngtimers hat im vergangenen Jahr weiterhin tiefrote Zahlen geschrieben. Allerdings konnte der deutliche Verlust aus dem Vorjahr etwas eingegrenzt werden.

Im Jahr 2025 belief sich das Minus auf 14,4 Millionen Dollar nach einem Fehlbetrag von 42,7 Millionen im Vorjahr, wie Youngtimers am Donnerstagabend mitteilte. In der Berichtsperiode stiegen die Betriebsausgaben aufgrund höherer Investitionen in Personal und Infrastruktur sowie der Integration neu erworbener Unternehmen.

Die verwalteten Vermögenswerte stiegen insgesamt auf rund 550 Millionen Dollar.

Nach der im Dezember 2025 abgeschlossenen Kapitalerhöhung von 49,73 Millionen Franken ist das Eigenkapital der Gruppe zum 31. Dezember 2025 auf 28,97 Millionen Dollar gestiegen, wie es weiter heisst.

Youngtimers mit Sitz in Zürich ist an der SIX kotiert. Das Unternehmen hat zuletzt mit der Übernahme des Vermögensverwalters C Capital seine internationale Ausrichtung ausgebaut.

ls/