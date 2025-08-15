|Kurse + Charts + Realtime
15.08.2025 19:55:36
Youngtimers schliesst Übernahme von Richmond Funds Management ab
RFM habe verwaltete Vermögen (AuM) von über 200 Millionen Dollar. Mit dem Kauf expandiere Youngtimers auf dem Markt in Australien und Singapur. Damit könne man Investitionsmöglichkeiten im gesamten asiatisch-pazifischen Raum nutzen, schrieb Youngtimers.
Zuvor hatte die Schweizer Beteiligungsgesellschaft im November das Unternehmen C Capital übernommen. Der Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Hongkong ist auf den asiatisch-pazifischen Raum fokussiert. Im Rahmen der Integration habe Youngtimers nun eine Bewilligung der Hongkonger Börsenaufsicht erhalten, hiess es weiter. Damit kann die Übertragung von C Capital Investment Management (CCIM) an C Capital Corp. durchgeführt werden.
Basel (awp)
