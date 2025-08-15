Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’074 0.6%  SPI 16’769 0.4%  Dow 45’041 0.3%  DAX 24’359 -0.1%  Euro 0.9437 0.3%  EStoxx50 5’449 0.3%  Gold 3’335 0.0%  Bitcoin 94’831 -0.9%  Dollar 0.8064 -0.2%  Öl 66.0 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sandoz124359842
Top News
So viel Verlust hätte ein SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So hätte sich eine Chainlink-Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt
Tesla-Aktie im Fokus: Kundenloyalität nimmt rapide ab - was CEO Elon Musk damit zu tun hat
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
ETF-Portfolio aufbauen: Drei Strategien im Vergleich
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.08.2025 19:55:36

Youngtimers schliesst Übernahme von Richmond Funds Management ab

Youngtimers
0.65 CHF 4.84%
Kaufen Verkaufen
Die Beteiligungsgesellschaft Youngtimers hat die Übernahme von Richmond Funds Management (RFM) abgeschlossen. RFM werde per sofort in C Capital Australia umbenannt und weiter in die regionale Vermögensverwaltungsplattform von Youngtimers integriert, teilte die Gesellschaft am Freitagabend in einem Communiqué mit.

RFM habe verwaltete Vermögen (AuM) von über 200 Millionen Dollar. Mit dem Kauf expandiere Youngtimers auf dem Markt in Australien und Singapur. Damit könne man Investitionsmöglichkeiten im gesamten asiatisch-pazifischen Raum nutzen, schrieb Youngtimers.

Zuvor hatte die Schweizer Beteiligungsgesellschaft im November das Unternehmen C Capital übernommen. Der Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Hongkong ist auf den asiatisch-pazifischen Raum fokussiert. Im Rahmen der Integration habe Youngtimers nun eine Bewilligung der Hongkonger Börsenaufsicht erhalten, hiess es weiter. Damit kann die Übertragung von C Capital Investment Management (CCIM) an C Capital Corp. durchgeführt werden.

Basel (awp)