Youngtimers nun ganz ohne Sammlerautos

Basel (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Youngtimers hat die Idee, Geld mit Sammlerautos zu verdienen, definitiv aufgegeben. Man sei aus dem letzten entsprechenden Geschäft ausgestiegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit.

Somit besitze die Youngtimers AG nun keine Anteile mehr an Sammlerautounternehmen. Der Ausstieg sei damit einige Monate früher gelungen als geplant, so das Communiqué. Nun will sich das Unternehmen auf Investitionen im Bereich E-Commerce und Medien konzentrieren.

rw/