Youngtimers mit Verlust im Halbjahr

Basel (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Youngtimers hat im ersten Halbjahr einen Verlust erlitten. Dieser beläuft sich auf 1,4 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte.

Der Hauptgrund dafür sei ein nicht realisierter Verlust aus der Beteiligung am polnischen Medienunternehmen Gremi Media SA, so das Communiqué weiter. Die Gesellschaft betonte indes, das sie schuldenfrei sei und sich die Barmittelposition verbessert habe.

Die finanzielle Performance in der zweiten Jahreshälfte werde voraussichtlich durch den Erwerb von C Capital erheblich beeinflusst werden, hiess es weiter. Wann genau dieser Deal abgeschlossen werde, sei aber noch offen. Wie bereits im Juli angekündigt soll die Firma nach Abschluss der Transaktikon unter dem Namen C Capital agieren.

rw/