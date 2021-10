Youngtimers erwirbt Auto-Plattform Petrolicious

Basel (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Youngtimers erwirbt die Auto-Plattform Petrolicious. Die Gesellschaft werde in die amerikanische Tochter Youngtimers Media integriert, teilte das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen am Montag mit. Zum Übernahmepreis wurden keine Angaben gemacht.

Mit der Übernahme von Petrolicious übernehme Youngtimers Media die Marktführerschaft bei hochwertigen Multimedia-Inhalten für Oldtimer-Liebhaber auf der ganzen Welt, heisst es weiter.

Pat Devereux, der derzeitige Eigentümer von Petrolicious, wird im Anschluss der Transaktion Aktionär der Youngtimers. Seine Beteiligung werde sich zunächst unterhalb der Meldeschwelle bewegen, schreibt die Gesellschaft weiter.

