Youngtimers-Aktie zweistellig höher: Youngtimers beruft ausserordentliche GV ein

Dabei sollen Lorenzo Landini, Victor Iezuitov und Svetlana Klochko als zusätzliche Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt werden.

Die Versammlung ist gemäss Einladung virtuell für den 20. Dezember (11 Uhr) am Sitz der Gesellschaft in Basel geplant. Weitere Traktanden neben der Wahl sind nicht auf der Agenda.

Mehrheitsbesitzer von Youngtimers, der früheren "The Native", ist eine Gruppe um den Fiat-Erben Lapo Edovard Elkann. Dieser war Mitte dieses Jahres via eine Privatplatzierung über 35 Millionen Franken bei Youngtimers eingestiegen.

An der SIX legt die Aktie von Youngtimers am Montag zeitweise um 15,32 Prozent auf 1,43 Franken zu.

uh/kw

Basel (awp)