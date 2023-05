Youngtimers-Aktie: Youngtimers und JHD Technologies führen Fusionsgespräche

Die Gespräche befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium, teilte das auf Medien und E-Commerce-Lösungen spezialisierte und an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen am Mittwochabend mit.

Diskutiert werde darüber, die JHD Technologies in die Youngtimers AG einzubringen. Im Gegenzug würden die Besitzer von JHD bestehende und neue Aktien von Youngtimers erhalten. Eine solche Transaktion würde angesichts der heutigen Grössenverhältnisse beider Firmen zu einer bedeutenden Veränderungen in den Kontrollverhältnissen bei Youngtimers führen, heisst es weiter. Deren Aktien sollen aber voraussichtlich weiter an der Schweizer Börse SIX kotiert bleiben.

Die Ji Hui Duo (JHD) Technologies wurde im Jahr vom Unternehmer Alan Clingman gegründet. Die Firma bedient Läden und Supermärkte in weniger bekannten, kleineren chinesischen Städten mit Detailhandels- und Finanzdienstleistungen wie beispielsweise Logistik- und Bezahllösungen. Derzeit zählt JHD laut den Angaben in fünf chinesischen Provinzen insgesamt rund 110'000 Geschäfte zu seinen Kunden.

mk/

Basel (awp)