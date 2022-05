Youngtimers-Aktie: Youngtimers publiziert Jahresabschluss 2021 verspätet

Dazu wurde an der Börse eine Fristverlängerung bis zum 31. Mai beantragt.

Youngtimers habe im letzten Geschäftsjahr erstmals drei neue Tochtergesellschaften erworben - nämlich Youngtimers Asset Company, Garage Italia Customs und Youngtimers Media. Diese Unternehmen hätten nun wesentlich höhere Anforderungen an ihrer Abschlüsse als zuvor, was zu erheblichem Mehraufwand geführt habe, teilte das Unternehmen mit Fokus auf Investitionen in der europäischen Medien- und Lifestyle-Branche am Montag mit.

Kotierte Unternehmen müssen den Jahresabschluss jeweils innert vier Monaten vorlegen. Wenn das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht, also bis Ende April. Die SIX Exchange Regulation habe die Fristverlängerung am vergangenen Freitag, dem 29. April, gewährt, hiess es in der Mitteilung. Sollte das Unternehmen den Geschäftsbericht 2021 nun nicht bis Ende Mai vorlegen, könnte der Handel mit den Aktien vorübergehend eingestellt werden.

Laut Mitteilung rechnet Youngtimers für das Jahr 2021 gemäss vorläufigen ungeprüften Zahlen mit einem Verlust von 0,6 Millionen Franken. Der Umsatz wird mit 5,4 Millionen beziffert und EBITDA sowie EBIT mit 0,2 Millionen und -0,8 Millionen Franken.

