Youngtimers Aktie 632685 / CH0006326851
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06.05.2026 21:47:00
Youngtimers-Aktie: Namensänderung in "C Capital Holdings" geplant
Die Beteiligungsgesellschaft Youngtimers soll einen neuen Namen erhalten.
Mit dem Schritte wolle man "die Funktion als Holdinggesellschaft der C-Capital-Gruppe" klarer zum Ausdruck kommen lassen, hiess es dazu. Das ergebe einen einheitlichen Marktauftritt und erhöhe die Sichtbarkeit.
Zürich (awp)
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