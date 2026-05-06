Youngtimers-Aktie: Namensänderung in "C Capital Holdings" geplant

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung von Ende Mai vor, die Gesellschaft von Youngtimers in "C Capital Holdings AG" umbenennen. Dies geht aus der am Mittwoch publizierten Einladung zu der Veranstaltung hervor.

Mit dem Schritte wolle man "die Funktion als Holdinggesellschaft der C-Capital-Gruppe" klarer zum Ausdruck kommen lassen, hiess es dazu. Das ergebe einen einheitlichen Marktauftritt und erhöhe die Sichtbarkeit.

Zürich (awp)