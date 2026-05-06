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Marktauftritt 06.05.2026 21:47:00

Youngtimers-Aktie: Namensänderung in "C Capital Holdings" geplant

Youngtimers-Aktie: Namensänderung in

Die Beteiligungsgesellschaft Youngtimers soll einen neuen Namen erhalten.

Youngtimers
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Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung von Ende Mai vor, die Gesellschaft von Youngtimers in "C Capital Holdings AG" umbenennen. Dies geht aus der am Mittwoch publizierten Einladung zu der Veranstaltung hervor.

Mit dem Schritte wolle man "die Funktion als Holdinggesellschaft der C-Capital-Gruppe" klarer zum Ausdruck kommen lassen, hiess es dazu. Das ergebe einen einheitlichen Marktauftritt und erhöhe die Sichtbarkeit.

Zürich (awp)

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Youngtimers-Aktie verliert: Massives Investment in Bitcoin-Mining

Bildquelle: marekusz / Shutterstock.com,istock/shippee
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