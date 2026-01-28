Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse
SK Hynix-Aktie deutlich höher: Rekordquartal dank KI-Boom verzeichnet
UBS-Aktie tiefer: Presse: UBS beantragt bei Gericht Abweisung der Hayes-Klage über 400 Mio US-Dollar
Youngtimers-Aktie mit Höhenflug: Tochter C Capital kauft Land in Australien
GAM-Aktie legt zu: Vermögenverwalter erwägt wegen Verkauf einer Honda-Sparte rechtliche Schritte
Vermögenstransaktion 28.01.2026 14:50:00

Youngtimers-Aktie mit Höhenflug: Tochter C Capital kauft Land in Australien

Youngtimers-Aktie mit Höhenflug: Tochter C Capital kauft Land in Australien

Die Youngtimers AG hat bekannt gegeben, dass ihre Tochtergesellschaft C Capital eine bedeutende Vermögenstransaktion in Australien abgeschlossen hat.

Youngtimers
0.66 CHF 17.86%
Die Youngtimers-Tochter C Capital erwarb ein 507 Hektar grosses strategisches Grundstück im Northern Freight Precinct in Beveridge, Victoria.

Das Areal soll künftig für die Entwicklung von Logistik-, Industrie- und Rechenzentrumsflächen genutzt werden und hat ein erwartetes Endwertpotenzial von rund 4,5 Milliarden AUD. C Capital arbeitet dabei mit Lendlease als Master Development Partner zusammen.

An der SIX legt die Youngtimers-Aktie zeitweise 17,86 Prozent auf 0,66 CHF zu.

Zürich (awp)

