Youngtimers-Aktie mit Höhenflug: Tochter C Capital kauft Land in Australien

Die Youngtimers -Tochter C Capital erwarb ein 507 Hektar grosses strategisches Grundstück im Northern Freight Precinct in Beveridge, Victoria.

Das Areal soll künftig für die Entwicklung von Logistik-, Industrie- und Rechenzentrumsflächen genutzt werden und hat ein erwartetes Endwertpotenzial von rund 4,5 Milliarden AUD. C Capital arbeitet dabei mit Lendlease als Master Development Partner zusammen.

An der SIX legt die Youngtimers-Aktie zeitweise 17,86 Prozent auf 0,66 CHF zu.

Zürich (awp)