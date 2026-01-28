Youngtimers Aktie 632685 / CH0006326851
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Vermögenstransaktion
|
28.01.2026 14:50:00
Youngtimers-Aktie mit Höhenflug: Tochter C Capital kauft Land in Australien
Die Youngtimers AG hat bekannt gegeben, dass ihre Tochtergesellschaft C Capital eine bedeutende Vermögenstransaktion in Australien abgeschlossen hat.
Das Areal soll künftig für die Entwicklung von Logistik-, Industrie- und Rechenzentrumsflächen genutzt werden und hat ein erwartetes Endwertpotenzial von rund 4,5 Milliarden AUD. C Capital arbeitet dabei mit Lendlease als Master Development Partner zusammen.
An der SIX legt die Youngtimers-Aktie zeitweise 17,86 Prozent auf 0,66 CHF zu.
Zürich (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Youngtimers
Analysen zu Youngtimers
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Fed und US-Tech-Bilanzen: SMI auf rotem Terrain -- DAX tiefer -- Wall Street vorbörslich uneins -- Asiens Börsen schliessen mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte schwach. Der DAX tendiert ebenso zu Verlusten. An der Wall Street dürfte es in verschiedene Richtungen gehen. Die Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte fester.