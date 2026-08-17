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17.08.2026 06:37:00
Youngpoong Paper Mfg: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Youngpoong Paper Mfg hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -54.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -105.600 KRW je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Youngpoong Paper Mfg mit einem Umsatz von insgesamt 28.22 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 23.75 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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