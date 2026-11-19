Youngpoong Paper Mfg hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 279.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -768.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27.29 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 24.91 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch