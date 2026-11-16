Youngpoong legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Youngpoong hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1071.00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -7496.120 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 794.50 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 749.58 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch