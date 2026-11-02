Youngor Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Youngor Group veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.21 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.140 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20.63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.01 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1.67 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch