Youngor Group legte Quartalsergebnis vor

Youngor Group hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.27 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.200 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 2.27 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.32 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch