Youngone gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1441.00 KRW gegenüber 9193.00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1’268.89 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 1’262.45 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch