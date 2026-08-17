Youngone veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Youngone hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8730.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Youngone ein EPS von 5602.00 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Youngone 1’385.35 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1’177.89 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch